Blocage temporaire de l’internet : la population dos au mur, des solutions proposées par l’expert Abdoulaye Ly

Suite à la mesure prise par l’État concernant le blocage temporaire de l’Internet aux fins de veiller à la sécurité et à la stabilité du pays, la population semble se plier à cette décision, même si c’est une tâche difficile pour certains qui confient en payer le prix cher. Une situation qu’un expert comme Abdoulaye Ly, spécialiste en technologie et informatique trouve anormale voire abusive. Selon l’expert, même si l’État détient le droit de stopper l’utilisation de l’internet, il pourrait utiliser à la place comme alternative d’autres systèmes plus adéquats et pratiques qui pourraient lui permettre de protéger la population sans violer leurs droits.

