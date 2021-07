Boguel, des trafiquants lâchent leur drogue et détalent : 117 kg de chanvre indien saisis A Boguel, des trafiquants ont lâché leur drogue pour détamer. C'est ainsi que 117 kg de chanvre indien ont été saisis

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juillet 2021 à 09:53 | | 0 commentaire(s)|

Coup de filet de la brigade régionale des stupéfiants de Kolda. Les limiers qui traquent en permanence les trafiquants de drogue ont mis la main hier sur 117 kg de chanvre indien à Boguel, village situé à 125 km de Kolda.



Les dealers, qui avaient compris que les carottes sont cuites pour eux, ont abandonné la drogue et leurs motos avant de disparaître dans la nature.

