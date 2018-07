Bombardier rassure ses supporters: « faites le plein dans les gradins, je me charge du reste.. » C’est un Bombardier hyper confiant qui s’est adressé hier (mercredi) à la presse au quai de pêche de Mbour, dernière étape de sa caravane d’avant combat du 28 juillet prochain.

Le B52, très sûr de lui, a invité tous les acteurs de la pêche à Mbour à faire le déplacement au stade pour le pousser à la victoire face à Eumeu Séne. « Remplissez les gradins, comme d’habitude, je me charge du reste », leur a-t-il lancé. Ce geste du roi des arènes « a été fort bien apprécié » par le président du quai de pêche de Mbour, Adama Sall, qui a rappelé que Serigne Ousmane Dia est avant tout un fils du quartier Tefess, un pêcheur qui a embrassé la carrière de lutteur suite aux conseils avisés d’un des leurs, très convaincu par sa prestation lors d’un tournoi de lutte sans frappe « Mbapatt » qu’il avait survolé.



Auparavant, le dernier tombeur de Modou Lô s’était rendu à la pouponnière « Vivre ensemble » de Mbour pour un don. Dans la matinée, le « roi des Arènes » a été reçu par le président du mouvement Agir avec Macky pour le développement de Mbour (Am/Dem), Cheikh Issa Sall. Son hôte du jour qui n’est personne d’autre que le Directeur général de l’Agence de Développement Municipal, (ADM) et coordonnateur communal de l’Apr à Mbour, a réitéré toute sa solidarité à celui qu’il considère comme un frère, issu comme lui du même quartier, Tefess, quartier des pêcheurs par excellence à Mbour.



Notons qu’un dernier face-à-face en duplex est prévu samedi prochain à Mbour et à Pikine par le promoteur du combat qualité de « royal », Thialisse Faye. Un évènement qui sera d’ailleurs retransmis en direct par une chaîne télévision sénégalaise. A Mbour, à moins de dix jours de la date fatidique du 28 juillet 2018, le B52 a convaincu ses nombreux supporters par sa forme physique étincelante qui s’appuie sur une masse impressionnante (150 kilos), toutes choses qui, de l’avis de Pape, un de ses inconditionnels, rencontré au quai de pêche, devrait permettre à l’enfant de Mbour de faire mordre la poussière à son vis-à-vis dans ce combat qui sera sans doute déterminant dans sa carrière si riche.











