Bombardier répond à Modou Lô: « S’il veut me rencontrer, il n’a qu’à demander … »

Jeudi 1 Février 2018

« Je n’évite aucun lutteur. Que ce soit Tapha Tine ou même Bombardier, si je dois choisir des combats, il sera préférable que je mette un terme à ma carrière », avait déclaré Modou Lô au lendemain de sa victoire. La réponse de l’actuel Roi des arènes, Bombardier n’a pas tardé. Pour le B52 de Mbour, si Modou Lô veut le rencontrer, il n’a qu’à demander et dire les choses clairement…



Pour un éventuel combat avec Modou Lô, il affirme qu’il n’a point de problème d’adversaires car il ne refuse personne. « Modou Lô, je l’ai battu, s’il veut me rencontrer, il n’a qu’à demander… » a déclaré le B52 de Mbour dans Sunu Lamb.

