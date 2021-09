Bonne nouvelle pour Kilifeu et Simon: Leurs avocats manœuvrent pour une LP, audition le 05 octobre prochain AU risque de voir le dossier moisir en prison, les avocats des rappeurs Kilifeu et Simon, Mes Khoureïssi Ba, Bamba Cissé, Moussa Sarr et Ciré Clédor Ly, et d'autres robes noires qui se constituées, ont taillé bavette avec le Juge du 2ème Cabinet d'instruction du TGI H-C de Dakar, Abdoulaye Thioune.

Ceci, sur la nécessité de fixer une date d'audition en urgence pour desserrer l'étau sur les mis en cause.



Ils ont eu un écho favorable car Kilifeu, Simon et leur bourreau Thierno Amadou Diallo seront auditionnés au fond par le juge Thioune du 2ème Cabinet le 05 octobre prochain.



Pour rappel, les deux rappeurs ont été dénoncés par Thier pour trafics de passeports et visas et pouvaient risquer de voir le dossier aller en instruction.

