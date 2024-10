Le bateau Aline Sitoe Diatta a repris ses rotations entre Dakar et Ziguinchor. Après dix mois d’arrêt, le navire est de nouveau en service depuis mardi dernier. Les voyageurs peuvent désormais à nouveau compter sur trois bateaux pour se rendre ou quitter la capitale du Sud, en plus de […]<p style="text-align: justify;"><strong>Sénégal</strong></p>

<p style="text-align: justify;">Atlanticactu/ Transport Maritime/ Saliou Ndong</p>

<p style="text-align: justify;">Le bateau <em>Aline Sitoe Diatta</em> a repris ses rotations entre Dakar et Ziguinchor. Après dix mois d’arrêt, le navire est de nouveau en service depuis mardi dernier. Les voyageurs peuvent désormais à nouveau compter sur trois bateaux pour se rendre ou quitter la capitale du Sud, en plus de l’<em>Aguène</em> et du <em>Diambogne</em> qui assuraient la liaison durant l’indisponibilité de l’<em>Aline Sitoé Diatta</em>.</p>

<p style="text-align: justify;">Cette nouvelle a été accueillie avec enthousiasme par les habitués. « Nous sommes très heureux d’apprendre la reprise de la desserte maritime Dakar-Ziguinchor via l’<em>Aline Sitoé Diatta</em>. Je dois avouer qu’il était temps que le bateau reprenne service », a déclaré avec ferveur Malick Bèye dans <em>L’Observateur</em>, après avoir voyagé à bord du navire.</p>

<p style="text-align: justify;">Deux autres voyageurs ont exprimé la même satisfaction dans le journal. L’opérateur économique Abdoulaye Wade estime que « l’économie de [leur] région va redémarrer, redécoller ». « Nous ne pouvons que féliciter Cosama [Consortium sénégalais des activités maritimes] », s’enthousiasme Fatou Bintou Ndiaye, une commerçante de Ziguinchor.</p><br /><br />Source : <a href="https://atlanticactu.com/bonne-nouvelle-pour-ziguinchor-le-transport-maritime-en-plein-essor/" class="link">https://atlanticactu.com/bonne-nouvelle-pour-zigui...</a>













