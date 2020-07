Bonne nouvelle pour les Sénégalais bloqués en Belgique: 4 vols de la Compagnie Brussels Airlines prévus à partir de demain, pour leur rapatriement Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur procède, de nouveau, au rapatriement des Sénégalais bloqués en Belgique et organise vice-versa, le retour dans ce pays de compatriotes y résidant.

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Juillet 2020 à 13:45 | | 0 commentaire(s)|

En application des instructions du chef de l’Etat, M. Macky Sall, le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur procède, de nouveau, au rapatriement de compatriotes bloqués en Belgique et organise le retour, dans ce pays, de Sénégalais qui y résident légalement, en relation avec le Ministère de la Santé et de l’Action sociale, le Ministère de l’Intérieur et le Ministère du Tourisme et des Transports aériens.



C’est dans ce cadre, selon le communiqué reçu, que quatre vols de la Compagnie Brussels Airlines sont prévus, selon le planning ci-après :



05 juillet 2020 : Bruxelles-Dakar



06 juillet 2020 : Dakar- Bruxelles



12 juillet 2020 : Bruxelles- Dakar



13 juillet 2020 : Dakar- Bruxelles



Tout en adressant ses remerciements aux Autorités belges pour le soutien apporté à la réussite de cette opération, le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur réaffirme sa volonté de continuer de tout mettre en œuvre, afin que nos compatriotes bloqués au Sénégal, puissent regagner leur pays de résidence.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos