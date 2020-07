Bookmakers au Sénégal Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Juillet 2020 à 12:55 commentaire(s)| Le Sénégal est un pays d'Afrique de l'Ouest. Vous y trouverez des plusieurs agences du pari parmi lesquels les plus connus - Premier Bet et 1xBet. Ces bookmakers offrent à leurs clients les propositions alléchantes sur les paris du sport et de l’eSport, machines à sous, etc. Mais dans notre article d’aujourd’hui nous voudrions considérer un peu plus des agences.





Premier Bet



Commençons donc par l’un des leaders des paris en ligne. Premier Bet est une propriété de la loterie nationale du Sénégal Lonase qui offre les mises divers sur les sports et des jeux d’argent superbes. On peut mettre via l’appareil



- Cash back exclusif

- tournoi Cash Days

- Premier 6 jackpot

- Double chance

- Casino promo 400 %, etc.



Pour les transactions financières, il existe telles solutions : Orange Money

Voucher

Wari

1xBet



Encore une société très populaire en Afrique et au Sénégal. Le book a un bonus intéressant pour le 1er pari de 200% après le dépôt jusqu’à 60 000 XOF. Pour les clients inscrits, il y en a d’autres: bonus du vendredi, pari combiné pour le jour, bonus pour casino et eSports et ainsi de suite.



Et puis il y a 1xBet application mobi sur tous les systèmes - Android, iOS, Windows. Il existe aussi une version pour le navigateur - en



Pour les dépôts et retraits, on offre les différents modes de paiement: Neteller

AstroPay Card

Orange Money

PM

Skrill

Visa & Mastercard

Free Money

Bitcoins, et ainsi de suite Parmi tous les produits de l’agence, nous mentionnons les diffusions gratuites des matchs qui sont ouverts à tous les inscrits!



Visitez le portail 1xBet Senegal dès maintenant!



Betclic



Betclic est l'opérateur le plus populaire en France, ayant un grand réseau non seulement dans ce pays, mais aussi en Angleterre, en Italie et en Afrique. Le



L'opérateur est également populaire en tant que sponsor d'équipes de football telles que la Fiorentina, la Juventus, etc.



En ce qui concerne des bonus, Betclic offre, par exemple, le bonus à 100 euros, cash out, etc.



Il y a un certain nombre d'offres de jeu: casino, jeux en ligne et poker. C'est le poker qui est le plus populaire, où l'opérateur présente un grand nombre d'offres de bonus attrayants, et les tournois de poker attirent l'attention de nombreux clients.



Bet365



Bet 365 est également une agence des paris sportifs de Grande-Bretagne ayant une grande expérience sur le marché mondial.



L’entreprise fonctionne en Afrique, y compris le Sénégal. Ls clients de Bet365 peuvent profiter du bonus intéressant: inscrivez-vous, obtenez jusqu’à 30 $ paris bonus.



Il y a encore les produits mobiles pour les portables et tablettes sur:

Samsung, Huawei, et d’autres sous Android

iPhone, iPad

Site mobile

Pour faire le dépôt, on peut se servir de telles options de paiement: cartes crédit (Visa), systèmes de paiements (Skrill, etc) les plus courants.



Ne perdez pas le temps, commencez à gagner dès aujourd'hui!

