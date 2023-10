Boubacar Camara : « Je ne suis pas d’accord avec les méthodes de Sonko et contre les moyens utilisés pour l'écarter de la présidentielle » Rédigé par leral.net le Lundi 9 Octobre 2023 à 02:00 | | 0 commentaire(s)|

« Je ne suis pas d’accord avec Sonko sur ses méthodes de lutte ». Une précision de taille que Boubacar Camara, candidat à la présidentielle de 2024 a tenu à faire devant le jury du dimanche sur Eradio. « Je ne suis pas d’accord avec lui sur le recours à la violence », dit-il en outre. Cependant, le candidat affirme être totalement et parfaitement d’accord avec lui sur le problème de fond. Mieux, il notifie être totalement contre « les méthodes qui ont été utilisées pour l’écraser ». Selon lui, l’interprétation de la contumace n’appartient pas au ministre de la justice encore moins à l’exécutif. « C’est au juge de décider. Et c’est sur la base de cette interprétation qu’ils ont décidé de la radiation. Et, c’est sur la base de la radiation qu’un autre ministre décide souverainement de ne pas remettre des fiches de parrainage. Tout est arbitraire dans cette affaire »,se désole-t-il.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Boubacar-Camara-Je-ne-suis-...

