Boubacar Camara à Grand-Yoff: "Je suis fier d'être un fils de ce quartier, qui m'a transmis ses valeurs de solidarité, de travail et de persévérance"

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Mars 2024 à 12:26 | | 0 commentaire(s)|

"Grand-Yoff, ma fierté !

Chers parents, amis et frères de Grand-Yoff,

C'est avec un immense plaisir et une émotion particulière que je me suis tenu devant vous aujourd'hui.

Je suis fier d'être un fils de ce quartier, qui m'a transmis ses valeurs de solidarité, de travail et de persévérance.

C'est dans ses ruelles et ses places, que j'ai forgé mon caractère et nourri mon engagement pour le Sénégal.

De retour, je ressens la force de vos soutiens et la chaleur de vos regards.

Li ñepp bokk, ñepp jot ci.

Xel yi dal !

Xol yi feex !

Poos yi fées !", a écrit le candidat Boubacar Camara.





Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook