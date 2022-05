Bouchers Médina Rue 5: pour la hausse du prix de la viande, ça jase, c'est salé, pimenté, mais...

Les bouchers trouvés à la Medina, Rue 5, comptent du bout des doigts les clients, qui sont aux abonnés absents. Ils travaillent de 6h du matin à 18h et ne sont pas payés de cette débauche d'énergie et de temps. Ils dénoncent la hausse des prix de la viande et des denrées alimentaires et demandent à l’Etat de réévaluer les prix. Cependant, si vous voulez manger de la viande tendre à dose de dibis, c'est le bon endroit!