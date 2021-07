Bouchons sur le réseau d'assainissement : l'ONAS invite les populations à éviter d’y déposer des déchets solides

L'ONAS a le regret de constater plusieurs bouchons sur le réseau d'assainissement occasionnant des débordements d'eaux usées dans des quartiers de Dakar.

L'ONAS se désole de ces dysfonctionnements qui créent beaucoup de désagréments aux usagers avec parfois des retours dans les domiciles et gênent, par endroits, la circulation des automobiles et des personnes sur la voie publique.

L'ONAS informe que ses équipes techniques sont à pied d'œuvre pour un règlement diligent de tous les bouchons déclarés.

Cependant, l'ONAS invite les populations à éviter de déposer des déchets solides dans le réseau d'assainissement et d'ouvrir les regards d'égouts en temps de pluie, et les collectivités territoriales de procéder aux désensablements de la voirie. Ce qui aide à diminuer la surcharge du réseau et à permettre une bonne évacuation des eaux usées.

"L'assainissement pour un meilleur cadre de vie"

