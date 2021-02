Bougane Gueye Dany à Ousmane Sonko: "J'ai confiance en toi grand frère..."

Bougane Guèye Dany a exprimé son soutien total à Ousmane Sonko qui est sous le coup d'une plainte pour viol. Une accusation formellement rejetée par le leader de Pastef. Sur sa page Facebook, informe Libération online, Bougane Guèye Dany écrit, en publiant une photo de lui et d'Ousmane Sonko (voir capture) : " Ceux qui sont admirés sont d’abord éprouvés et chaque épreuve a une vertu pédagogique. J’ai confiance en toi grand frère. Tout mon soutien".



Peu avant, le docteur Babacar Diop avait adopté la même posture : " Mon cher Ousmane, je te témoigne toute ma solidarité. Le Sénégal et les gens honnêtes comprennent que tu es victime d'une machination honteuse du régime de Macky Sall qui cherche par tous les moyens à salir ton image. La sueur de ton engagement sans faille au service de la patrie te disculpera. Demain, le soleil se lèvera comme toujours à l'Est et la vérité éclatera en plein jour. Tiens bon grand frère !", avait-il écrit.

