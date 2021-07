Bougane Gueye Dany condamné à verser 364 millions de Fcfa à NSIA Banque Bénin Sa

Le verdict est tombé ce jeudi après un procès dans lequel le leader de Geum Sa Bopp a été défendu par Maître Adama Ndiaye. Ce dernier faisait face à l’avocat de la Nsia Banque Bénin Sa Maitre Boubacar Koïta du cabinet Koïta et associés.



Selon les informations de Les Echos, reprises par Rewmi.com, ce n’est pas tout. Outre les condamnations pécuniaires , le tribunal de commerce a validé l’hypothèque conservatoire inscrite sur l’immeuble Objet du TF 19.652/GR sis à Dakar Sicap Cité Keur, Gorgui lot n R130 appartenant à Bougane Gueye, ce jusqu’à concurrence de la somme de 611.489959 fCFA et la transforme en hypothèque définitive.



Bougane Gueye Dany pour rappel s’active dans le domaine politique depuis la création de son partie Geum Sa Bopp. Sa candidature aux élections présidentielles de février 2019 avait été invalidée pour insuffisance de signatures selon les règles du parrainage des candidats aux élections. Journaliste à ses débuts l’homme d’affaires a construit sa fortune grâce notamment aux affichages publicitaires et une entrée remarquée dans la sphère médiatique et un service de transfert d’argent entres autres.