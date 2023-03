Bougane Guèye Dany dénonce :«Les tournées économiques de Macky c'est pour tromper nos partenaires extérieurs»

À moins de douze mois du scrutin présidentiel de 2024, Macky Sall diligente un Conseil des ministres décentralisé à Sédhiou. Auparavant, le président de la République a été dans la région de Thiès, bastion traditionnel de son ancien challenger à la magistrature suprême, en l’occurrence Idrissa Seck. Un prétendant arrivé deuxième à la présidentielle de 2019, éternel aspirant au palais présidentiel depuis 2007, mais aujourd’hui en perte de vitesse dans son fief, du fait des coups de boutoir de la coalition Yewwi askan wi.



Depuis dimanche, le Président Macky Sall se trouve dans la région de Sédhiou, pour un conseil présidentiel sur le développement de la région. Il est prévu l’inauguration du Pont de Marsassoum, une activité qui sera suivie par une série d’audiences. Mais aussi, le lancement des travaux de la boucle du Boudie dans le Pakao à Sandiniéry (axe Karantaba-kolibantang-Saré Tanné), l'inauguration de la Centrale électrique de Tanaff, la visite de la grande mosquée de Sédhiou entre autre activités.



Toutes ces tournées économiques de Macky Sall ne sont, aux yeux de Bougane Guèye Dani, que leurre supplémentaire pour tromper les partenaires extérieurs.

«Il veut faire croire qu'il est encore dans le cœur des Sénégalais ; ce qui est faux. Ces pseudos militants habillés, payés et transportés c'est la pilule vendue à l'étranger pour faire passer son projet de 3ème candidature... Ce qui ne passera pas», a-t-il fait savoir. Bougane Guèye.



Il en a profité pour interpeller la communauté internationale qui, selon lui, ne peut et ne saurait être le complice d’un "Président" qui cherche tous les moyens pour tromper tout le monde.



«Elle ne peut pas ne pas savoir que le peuple sénégalais est contre toute idée d’une troisième candidature», a lancé Bougane Guèye. Ce dernier d’ajouter : «Donc, qu’il inaugure ce qu’il veut, qu’il tienne ses conseils des ministres décentralisés où il veut, qu’il paie et transporte des jeunes et des femmes, mais encore une fois, le Président Macky Sall, actuellement minoritaire, ne peut pas prétendre à une 3ème candidature. L’Union européenne, les États-Unis si prompts à condamner les coups d’État militaires doivent réagir très vite pour lui faire savoir qu’il se doit de respecter la Constitution. Il ne pas nous tromper, il ne peut pas tromper toute l’Afrique, il ne peut tromper le reste du monde. Donc, qu’il sache que c’est fini», a-t-il dit.

Tribune