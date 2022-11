Bougane Gueye Dany en tournée de massification: pourquoi cette stratégie du silence et de la discrétion ? Le leader de la coalition Geum Sa Bopp en compagnie de ses militants et responsables est entrain de sillonner différentes localités du Sénégal des profondeurs comme à l’accoutumée.

La surprise reste que cette tournée est totalement discrète et Bougane Gueye Dany ne semble pas trop en détailler les perspectives. Arrivé à Ranènou hier, nous avons appris par notre source qu’il a pu rassembler l’élite des éleveurs de la localité et installé des cellules de sa coalition.



D’après toujours cette source, Bougane Gueye Dany est dans un programme de massification très pratique et dense, il gagne des cœurs discrètement en vu de surprendre très prochainement pour sa campagne aux présidentielles 2024.

actunet



