Bougane Guèye Dany révèle : "Les véritables alliés de Macky Sall sont tapis dans l'opposition"

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Janvier 2019 à 08:40 | | 0 commentaire(s)|

"Aujourd'hui, fo rce est de reconnaître que les véritables alliés de Macky Sall sont tapis dans l'opposition. Certains ne veulent pas frustrer le prince. Paradoxalement, ils veulent rester dignes. Bon, la Crei n'est pas loin. D'autres lui souhaitent un second pour mieux se repositionner en 2024. Parce qu'il y aura, inéluctablement, une redistribution des cartes". Telle est l'intime conviction de Bougane Guèye Dany. Président du mouvement Gueum Sa Bopp et candidat recalé à la présidentielle, il a fait une sortie musclée, sous la forme d'une tribune, dans le quotidien… Tribune. Une entité du Groupe de presse D-Média (Sen-Tv et Zik-Fm) dont il est le propriétaire.



Auteur: Seneweb



