Boulangerie : la grève se précise On va certainement vers des journées sans pain à travers le territoire national. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal et le Regroupement des boulangers du Sénégal, qui étaient en conférence de presse ce matin, ont réitéré leu volonté de cesser le travail dans les prochains jours.

Amadou Gaye et ses camarades ont accusé le gouvernement du Sénégal et le ministre du Commerce de refuser de valider les décisions issues des concertations dans le secteur, et de signer le décret réglementant les activités de production, de distribution et de vente du pain au Sénégal.



Ils écartent, désormais, toute négociation avec le ministre du Commerce et interpellent directement le chef de l’Etat, le seul à même de régler leur problème, ont-ils dit.

