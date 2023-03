Boulel- Arrondissement de Gniby : Un homme met le feu dans une salle de classe et s'enfuit La gendarmerie Boulel a été avisée à 3h 45 mn qu’un individu a pénétré au lycée de Boulel, dans l’arrondissement de Gniby, avec une bouteille d’essence. Ce dernier a pu incendier une salle de classe et un magasin, rapporte le correspondant de Emedia à Kaffrine.

D’après Bes Bi, suite à une course poursuite avec le gardien, il a pu s’échapper dans la pénombre.



Le bilan fait état de dégâts matériels dont 1 magasin contenant le matériel Eps et une salle classe dont 2 tables-bancs calcinées.



Heureusement, le feu a été maîtrisé avant l’arrivée des sapeurs-pompiers.



