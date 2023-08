Boulome, Niaguis, abandonné et en attente: Un village en quête de routes, de lotissement et d’infrastructures sanitaires Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Août 2023 à 16:10 | | 0 commentaire(s)| Au cœur de la commune de Niaguis, le village de Boulome fait face à un avenir incertain. Le triste état de leur route, l'absence de lotissement et le manque criant d'infrastructures sanitaires ont laissé les habitants se sentir délaissés. Les femmes, engagées dans la culture maraîchère, demandent ardemment des financements pour faire prospérer leurs activités vitales. Face à ces défis, les habitants de Boulome adressent un appel pressant à l'État. Ainsi, ils sollicitent une réponse rapide pour combler leurs besoins fondamentaux et soutenir le développement de leur communauté.



