Boun Dionne à Me Madické Niang : “combien d’entreprises étrangères aviez-vous fait entrer au Sénégal durant le règne de Wade ?” Le régime de Macky Sall a été, hier mardi, lors de la Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre, attaqué de toutes parts par les parlementaires de l’opposition. Macky Sall et Cie sont accusés de laisser les pays étrangers entrer au Sénégal et «dilapider» toutes les ressources du pays.



Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Décembre 2017 à 11:01

Et, Mahammed Boun Dionne a beau expliquer et donner quelques arguments. Mais, sans convaincre cette frange dite de l’opposition déterminée à lui “faire la fête”.



«Combien d’entreprises étrangères aviez-vous fait entrer au Sénégal, durant le règne de Wade ?”, demande-t-il à Me Madické Niang, qui a été Ministre de l’Industrie et des Mines. Et, «le député Abdoulaye Baldé qui a, également, occupé ce poste, peut témoigner», poursuit le Chef du Gouvernement.



Pour finir, le Pm dit au Président du Groupe parlementaire, «Liberté-Démocratie», en l’occurrence Me Madické Niang, «beaucoup d’entreprises étrangères sont entrées dans le pays à l’époque où vous étiez Ministre de l’Industrie et des Mines».









Richard SAMBOU (Actusen.com)

