Bouna Sarr de plus en plus proche du Sénégal

Lundi 6 Août 2018

Convaincant la saison passée comme latéral droit avec l’OM, Bouna Sarr (26 ans) est éligible à la fois avec la France, la Guinée et le Sénégal. A en croire son agent, l’ancien Messin se rapproche de la sélection du Sénégal. De son côté, le Phocéen a reconnu qu’il lui serait difficile d’atteindre les Bleus, son choix numéro un.



« Ils sont champions du monde, des joueurs se mettent en place, ce sera forcément plus difficile », a admis le joueur auprès de l’AFP. S’il s’estime bloqué en Bleu, Sarr finira-t-il par répondre aux avances du Sénégal ou de la Guinée ? Rien n’est moins sûr…

