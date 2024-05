Bourse : Belle fin de semaine des trois indices phares de la BRVM.

L’indice BRVM Composite a ainsi progressé de 1,35% à 224,44 points contre 221,45 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il a enregistré aussi une hausse de 1,44% à 112,50 points contre 110,90 points précédemment.



L’indice BRVM Prestige a enregistré la plus forte progression, soit 1,83% à 104,34 points contre 101,93 points la veille.



La forte hausse de l’indice composite a impacté positivement la capitalisation boursière du marché des actions qui s’est élevée à 8 349,914 milliards de FCFA contre 8 238,380 milliards de FCFA le jeudi 23 mai 2024, soit une augmentation de 111,534 milliards.



Celle du marché obligataire connait aussi une hausse de 10,07 milliards FCFA avec un niveau de 10 310,682 milliards FCFA contre 10 299,982 milliards FCFA le jeudi 23 mai 2024.



La valeur des transactions a dépassé le cap du milliard de FCFA, se situant à 1,873 milliard de FCFA contre 1,001 milliard de FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Coris Bank International Burkina Faso (plus 7,07% à 10 600 FCFA), Oragroup Togo (plus 6,25% à 1 700 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 5,00% à 1 050 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 4,65% à 450 FCFA) et Palm Côte d’Ivoire (plus 4,17% à 6 250 FCFA.



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Sicable Côte d’Ivoire (moins 4,76% à 1 000 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 0,99% à 500 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 0,65% à 2 285 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 0,63% à 790 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 0,53% à 1 885 FCFA).



