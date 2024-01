Bourse : Deuxième journée de baisses consécutives des indices de la BRVM.

L ’indice composite (indice général de la Bourse) a ainsi enregistré une baisse de 0,07% (après -0,37% la veille) à 207,75 points contre 207,90 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), s’est replié de 0,08% (après avoir cédé 0,46% précédemment) à 104,32 points contre 104,40 points le vendredi 26 janvier dernier.



Quant à l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a enregistré une forte régression de 1,19% (après -0,25% la veille) à 96,66 points contre 97,82 points précédemment.





La valeur des transactions s’est établie à 941,303 millions de FCFA contre 1,059 milliard de FCFA à l’issue de la séance de cotation de ce 26 vendredi 26 janvier 2024.





Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 5,534 milliards, à 7 728,968 milliards de FCFA contre 7 734,502 milliards de FCFA le vendredi 26 janvier 2024.



Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 13,427 milliards de FCFA, passant de 10 215,100 milliards de FCFA la veille à 10 201,673 milliards de FCFA ce lundi 29 janvier 2024.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est ainsi occupé par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 7,39% à 1 890 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 6,72% à 635 FCFA), AGL Côte d’Ivoire (plus 5,38% à 1 470 FCFA) Bernabé Côte d’Ivoire (plus 3,58% à 1 445 FCFA) et NSIA Banque Côte d’Ivoire (plus 2,69% à 5 735 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 1 295 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 6,90% à 540 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 5,65% à 835 FCFA), BOA Benin (moins 3,41% à 5 100 FCFA) et Onatel Burkina Faso (moins 3,07% à 2 210 FCFA).



Oumar Nourou

