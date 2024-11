Bourse : Fortes hausses des indices BRVM 30 et Composite ce lundi 11 novembre 2024.

La plus forte hausse est celle de l’indice BRVM 30 qui a gagné 1,59% à 137,80 points contre 135,64 points précédemment.



Quant à l’indice BRVM Composite, il a progressé de 1,27% à 274,78 points contre 271,33 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM Prestige a cédé 0,69% à 112,40 points contre 113,18 points la veille.



La valeur des transactions s’est rehaussée à 1,054 milliards FCFA contre 773,376 millions FCFA la veille.



La forte hausse de l’indice composite a impacté positivement la capitalisation boursière du marché des actions qui a augmenté de 123,81 milliards FCFA, en se situant à 9 867,714 milliards FCFA contre 9743,904 milliards FCFA le vendredi 8 novembre 2024.



Celle du marché obligataire est restée stationnaire à 10 503,545 milliards FCFA.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BICICI Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 12 900 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (plus 7,48% à 17 385 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 7,14% à 600 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 3,06% à 1 515 FCFA) et CFAO Côte d’Ivoire (plus 2,31% à 665 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 7,31% à 2 155 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (moins 7,04% à 13 200 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 6,73% à 485 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 6,35% à 9 360 FCFA) et SMB Côte d’Ivoire (moins 4,55% à 10 500 FCFA).

