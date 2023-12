Bourse : Fortes hausses des indices BRVM-C et BRVM-30 ce mercredi 20 décembre 2023.

L’indice BRVM Composite a ainsi gagné 1,15% à 210,39 points contre 207,99 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30, a progressé de 1,10% à 105,90 points contre 104,75 points précédemment.

Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une hausse de 0,83% à 98,37 points contre 97,56 points la veille.



Cette embellie des indices s’est positivement répercutée sur la capitalisation boursière du marché des actions. Celle-ci a en effet enregistré une forte augmentation de 89,389 milliards, passant de 7737, 682 milliards de FCFA la veille à 7827,071 milliards de FCFA ce mercredi 20 décembre 2023.



Celle du marché obligataire est, en revanche, toujours en baisse de 4,47 milliards, se situant à 10 287,063 contre 10 291,533 milliards de FCFA précédemment.



Quant à la valeur totale des transactions, elle a bondi à 1,097 milliard de FCFA contre 995,682 millions de FCFA le mardi 19 décembre 2023.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d’Ivoire (plus 6,94% à 1 925 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (plus 6,38% à 1 250 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (plus 5,76% à 89 900 FCFA), Crown SIEM Côte d’Ivoire (plus 5,41% à 780 FCFA) et Orange Côte d’Ivoire (plus 4,11% à 10 880 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Sicor Côte d’Ivoire (moins 7,42% à 2 620 FCFA), AGL (ex Bolloré) Côte d’Ivoire (moins 5,72% à 1 400 FCFA), SOGC Côte d’Ivoire (moins 5,69% à 3 395 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (moins 2,06% à 4 525 FCFA) et BOA Mali (moins 2,03% à 1 450 FCFA).



Oumar Nourou

