Bourse : La BRVM demeure toujours dans la zone rouge

L’indice BRVM Composite a ainsi perdu à nouveau 0,38% (après -0,58% la veille) à 208,66 points contre 209,45 points précédemment.

Quant à l’indice BRVM 10, il a perdu 0,18% (après -0,74% la veille) à 163,13 points contre 163,42 points la veille.



La valeur totale des transactions s’est élevée à 895,294 millions de FCFA contre 2,741 milliards de FCFA la veille.



La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 23,721 milliards à 6281,162 milliards de FCFA contre 6304,883 milliards de FCFA la veille.



Celle du marché obligataire est en baisse de 2,263 milliards à 7820,167 milliards de FCFA contre 7822,430 milliards de FCFA la veille.





Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 6,92% à 1 700 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 5,81% à 910 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 4,85% à 865 FCFA), BOA Mali (plus 4,72% à 1 330 FCFA) et Total Sénégal (plus 3,96% à 2 495 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (moins 7,31% à 2 220 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (moins 7,22% à 1 800 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 6,47% à 1 300 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 6,25% à 1 350 FCFA) et Sicable Côte d’Ivoire (moins 4,50% à 955 FCFA).



Oumar Nourou

Après son repli de la veille, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) demeure toujours dans la zone rouge au terme de la séance de cotation de ce jeudi 2 juin 2022.Source : https://www.lejecos.com/Bourse-La-BRVM-demeure-tou...