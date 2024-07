Bourse : La BRVM entame la semaine du 22 juillet 2024 en baisse

L ’indice BRVM composite a ainsi cédé 0,73% à 237,44 points contre 239,18 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi enregistré une baisse de 0,87% à 118,83 points contre 119,87 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige est en hausse de 0,15% à 112,32 points contre 112,15 points la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle est en baisse de 64,792 milliards FCFA, à 8 833,440 milliards FCFA contre 8 898,232 milliards FCFA le vendredi 19 juillet 2024.



Celle du marché obligataire est en baisse de 10,759 milliards, passant de 10 433,003 milliards FCFA la veille à 10 422,244 milliards FCFA ce lundi 22 juillet 2024.



Concernant la valeur des transactions, elle est descendue d’un cran le cap du milliard, se situant 948,420 millions FCFA contre 1,031 milliard FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Air Liquide Côte d’Ivoire (Plus 5,32% à 495 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 4,94% à 425 FCFA), BICICI Côte d’Ivoire (plus 3,89% à 9 870 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 3,13% à 495 FCFA) et AGL ex Bolloré Côte d’Ivoire (plus 3,10% à 1 330 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SAFCA Côte d‘Ivoire (moins 7,02% à 795 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (moins 3,08% à 12 600 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 2,29% à 855 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 2,14% à 685 FCFA) et Palm Côte d’Ivoire (moins 1,48% à 6 000 FCFA).



Oumar Nourou