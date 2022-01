Bourse : La morosité persiste toujours au niveau de la BRVM

L’indice BRVM composite (indice général de la Bourse) a ainsi enregistré une baisse de 0,31% à 199,55 points contre 200,17 points précédemment.



Quant à l’indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares), il a aussi cédé 0,31% à 150,27 points contre 150,74 points la veille.



La valeur totale des transactions est également dans une dynamique baissière puisqu’elle, passe 325,708 millions de FCFA la veille à 244,086 millions de FCFA ce mardi 25 janvier.



Il en est de même de la capitalisation boursière du marché des actions qui s’est contractée de 18,944 milliards de FCFA à 6006,758milliards de FCFA contre 6025,702 milliards de FCFA précédemment.



Celle du marché des obligations est aussi en baisse de 5 milliards de FCFA à 7282,269 milliards de FCFA contre 7287,269milliards de FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupe par les titres Bolloré Côte d’Ivoire (plus 7,38% à 2 255 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 5,00% à 2 100 FCFA), Total Sénégal (plus 3,36% à 2 000 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité (plus 2,89% à 1 955 FCFA) et Sicor Côte d’Ivoire (plus 2,13% à 4 800 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres ETI Togo (moins 5,56% à 17 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 5,26% à 900 FCFA), Société de caoutchouc de Grand Bereby Côte d’Ivoire (moins 5,10% à 4 930 FCFA), Safca Côte d’Ivoire (moins 5,00% à 760 FCFA) et Filtisac Côte d’Ivoire (moins 4,47% à 1 710 FCFA).



Oumar Nourou



