Bourse : Les deux indices de la BRVM retrouvent leur embellie en fin de semaine

L’indice BRVM 10 a enregistré la plus forte hausse avec 1,01% à 171,02 points contre 168,24 points la veille. Pour sa part, l’indice composite a enregistré une progression de 0,72% à 217,53points contre 215,06 points la veille,



Cette embellie des indices, notamment celle de la BRVM composite a impacté positivement la capitalisation boursière du marché des actions qui a connu une augmentation de 74,295 milliards, passant de 6473,853 milliards de FCFA la veille à 6548,148 milliards de FCFA ce 13 mai 2022.



Celle du marché obligataire est, par contre, en légère baisse de 233 millions à 7697,976 milliards de FCFA contre 7698,209milliards de FCFA précédemment.



Quant à la valeur des transactions, elle s’est fortement rehaussée, passant de 47,574 millions de FCFA le 12 mai 2022 à 1,536 milliards de FCFA ce 13 mai 2022.





Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres SAPH Côte d’Ivoire (plus 7,45% à 5 910 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 6,98% à 2 300 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (plus 6,07% à 5 850 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (plus 4,00% à 5 195 FCFA) et Bicici Côte d’Ivoire (plus 4,00% à 6 240 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 5,26% à 810 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 4,29% à 1 005 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 4,13% à 2 205 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 3,07% à 9 300 FCFA) et Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 2,78% à 3 500 FCFA).



Oumar Nourou

Les deux indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont retrouvé leur embellie à l’issue de la séance de cotation de ce vendredi 13 mai 2022, après plusieurs journées de baisse ou de situation contrastée.Source : https://www.lejecos.com/Bourse-Les-deux-indices-de...