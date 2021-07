Bourse : Les indices de la BRVM renouent avec l’embellie

L’indice BRVM 10 (l’indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a ainsi gagné 0,25% à 129,98 points contre 129,66 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Composite (l’indice général de la Bourse), a progressé de 0,45% à 160,37 points contre 159,65 précédemment.



La valeur totale des transactions est apparue en baisse, passant de 1,128 milliard FCFA la veille à 492,833 millions FCFA au terme de la journée du mercredi 7 juillet.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 21,675 milliards FCFA, s’établissant à 4826,344 milliards FCFA contre 4804,669 milliards FCFA la veille. Celle des obligations est par contre restée stationnaire 6775,933 milliards FCFA.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Crown Siem Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 430 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (plus 7,49% à 91 935 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (plus 7,44% à 2 095 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 7,35% à 1 825 FCFA) et NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 7,25% à 370 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres SODECI Côte d’Ivoire (moins 4,84% à 4 230 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (moins 3,51% à 1 650 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 3,33% à 2 610 FCFA), Total Sénégal (moins 2,70% à 1 800 FCFA) et Compagnie ivoirienne d’électricité (moins 1,79% à 1 650 FCFA).

