Bourse : Nette remontée de 905 millions de FCFA du volume des transactions opérées ce 26 janvier 2024 à la BRVM

La valeur des transactions est en effet passée de 154,817 millions de FCFA la veille à 1,059 millions de FCFA à l’issue de la séance de cotation de ce 26 vendredi 26 janvier 2024. A l’origine de cette hausse, il y a une valeur transigée de 859,541 millions au niveau du compartiment des obligations. Le marché a en particulier enregistré l’achat de 100 000 obligations PAD (Port Autonome de Dakar) 6,60% 2020-2027 au prix de 7 840 FCFA pour une valeur totale de 784 millions de FCFA.



Concernant les indices, ils sont de nouveau en rouge après leur embellie de la veille. C’est ainsi que l ’indice composite (indice général de la Bourse), a enregistré une baisse de 0,37% à 207,90 points contre 208,67points la veille.



L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), a, enregistré la plus forte baissé, soit de 0,46% à 104,40 points contre 104,88 points précédemment.



Quant à l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a enregistré une règression de 0,25%

à 97,82 points contre 98,07 points précédemment.





La capitalisation boursière du marché des actions est en baisse de 28,479 milliards, passant de 7 762,981 milliards de FCFA la veille à 7 734,502 milliards de FCFA ce vendredi 26 janvier 2024.



Celle du marché obligataire a vaincu le signe indien en enregistrant une hausse 3,082 milliards, à 10 215,100 milliards de FCFA contre 10 212,018 milliards de FCFA la veille.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est ainsi occupé par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (plus 7,31% à 1 395 FCFA), Unilever Côte d’Ivoire (plus 7,00% à 5 350 FCFA), Servair Abidjan (plus 3,70% à 1 400 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (plus 2,05% à 16 200 FCFA) et Onatel Burkina Faso (plus 2,01% à 2 280 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 7,12% à 1 760 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 2,60% à 750 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 2,44% à 1 800 FCFA), Oragroup Togo (moins 2,17% à 2 250 FCFA) et Sonatel Sénégal (moins 1,96% à 17 000 FCFA).



Oumar Nourou



Le volume des transactions en valeur opérées lors de la séance de cotation de ce vendredi 25 janvier 2024 à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a connu une nette remontée de 905 millions de FCFA.Source : https://www.lejecos.com/Bourse-Nette-remontee-de-9...