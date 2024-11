Bourse : Plus de 13 milliards FCfa de transactions opérées ce mardi 19 novembre 2024, à la BRVM

La valeur de ces transactions s’est en effet établi à 13,454 milliards FCFA contre 853,430 millions FCFA la veille. A l’origine de ces fortes transactions, il y a une valeur transigée de 12,548 milliards FCFA au niveau du compartiment des obligations. Le marché a, en particulier enregistré trois transactions.



La première porte sur 393 276 obligations TPCI 5,75% 2022-2037 pour une valeur de 3,932 milliards FCFA. La deuxième porte sur 393 276 obligations TPCI 5,65% 2022-2032 pour une valeur de 3,932 milliards FCFA.



La dernière transaction a trait à 314 621 obligations TPCI 5,80% 2021-2028 pour une valeur totale de 3,099 Au total, ces trois deux transactions se sont élevées à 10,963 milliards FCFA.



La capitalisation du marché des actions a enregistré une hausse de 138,279 milliards FCFA, passant de 9 781,188 milliards FCFA la veille à 9 919,467 milliards FCFA CE mardi 19 novembre 2024.



Celle du marché obligataire connait une baisse de 15,38 milliards, passant de 10475,436 milliards FCFA le 18 novembre à 10 460,056 milliards FCFA ce 19 novembre 2024.



Pour la seconde journée consécutive, les trois indices phares de la BRVM sont en hausse. L’indice BRVM Composite a ainsi progressé de 0,51% à 274,93 points contre 273,54 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM 30 connait une hausse de 0,45% à 138,10 points contre 137,48 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige enregistre une hausse de 0,28% à 112,37 points contre 112,06 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 7,06% à 910 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 6,46% à 1 895 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (plus 5,71% à 12 580 FCFA), Total Sénégal (plus 5,15% à 2 350 FCFA) et Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 4,75% à 2 095 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Setao Côte d’Ivoire (moins 7,44% à 560 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 4,11% à 700 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (moins 3,88% à 9 900 FCFA) BOA Sénégal (moins 2,50% à 3 700 FCFA) et Bernabé Côte d’Ivoire (moins 2,17% à 1 125 FCFA).

