Bourse : Poursuite de la forte baisse des deux indices de la BRVM

L’indice BRVM 10 a enregistré une baisse de 2,12% (après -2,67% précédemment) à 162,92 points contre 166,45 points la veille. Pour sa part, l’indice composite a enregistré un repli de 1,83% (après -1,55% précédemment) à 210,24 points contre 214,15 points la veille.



La capitalisation boursière du marché des actions a été encore une fois impactée négativement, enregistrant une baisse de 117,655 milliards à 6328,677 milliards de FCFA contre 6446,332 milliards de FCFA le 16 mai 2022. En l’espace de deux journées de cotation, cette capitalisation a perdu 219,471 milliards de FCFA.



Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 4,852 milliards à 7657,696 milliards de FCFA contre 7662,548 milliards de FCFA la veille.



Concernant la valeur des transactions, elle est également en baisse, s’établissant à 700,110 millions de FCFA contre 1,894 milliard de FCFA le 16 mai 2022.





Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Ecobank Côte d’Ivoire (plus 7,41% à 4 275 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (plus 5,00% à 1 050 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 3,97% à 655 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 2,41% à 850 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 2,18% à 1 170 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Bicici Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 5 550 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 7,46% à 930 FCFA), BOA Niger (moins 7,25% à 6 400 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 5,95% à 1 5 80 FCFA) et ETI Togo (moins 5,88% à 16 FCFA).



Oumar Nourou

