Bourses de sécurité familiale : 100 mille nouveaux bénéficiaires en 2018 (PM)

Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a affirmé ce mardi, la volonté du gouvernement d’augmenter le nombre de bénéficiaires du programme de bourses de sécurité familiale, que l’opposition qualifie d’achats de conscience.



«La bourse de sécurité familiale bénéficie à 300 mille ménages et la cible fixée à plus de 250 mille bénéficiaires en 2017, est déjà atteinte de depuis 2 ans. Toutefois, le président Macky Sall a décidé d’amplifier le programme, pour le porter à 400 000 ménages en 2018 pour aider d’avantage les familles et les enfants à bénéficier d’une couverture sanitaire adéquate et une bonne éducation pour sortir du cycle de la pauvreté », a-t-il assuré au cours de sa Déclaration de politique générale. Aussi, a-t-il souligné que «des conventions ont été signées avec des partenaires, pour accélérer l’autonomisation des bénéficiaires, en leur permettant de développer des activités génératrices de revenus ».















Leral.net