Boxe explosif très attendu en Arabie saoudite ce soir 23H10 GMT: Ngannou défie Anthony Joshua pour un combat de rêve Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Mars 2024 à 19:14 | | 0 commentaire(s)|

Plus de quatre mois après avoir fait trembler le champion du monde des poids lourds Tyson Fury, Francis Ngannou défie cette nuit le boxeur britannique Anthony Joshua en terre saoudienne. Ayant remporté les ceintures WBA, IBF, WBO et IBO des poids lourds avant de subir une cuisante défaite face à l'Ukrainien Oleksandr Usyk en 2021, perdant ainsi ses précieuses ceintures, Joshua veut renaître de ses cendres pour ce combat de prestige qui s’annonce important pour la suite de sa carrière. Toutefois, le Britannique n'aura pas la partie facile, car en face, Francis Ngannou est déterminé à remporter sa première victoire dans la boxe anglaise. En effet, le puncheur camerounais, qui a connu la gloire dans le MMA où il a tout gagné, veut se faire un nom dans la boxe. Une mission qui passe d'abord par une victoire sur le champion anglais. Pour Ngannou, ce combat représente bien plus qu'une simple opportunité de victoire. Après avoir tenu tête à Tyson Fury, il remonte sur le ring avec la détermination de confirmer sa place parmi les grands noms de la boxe mondiale. Malgré une légère différence de poids, 123 kg pour Ngannou et 114 kg pour Joshua, les deux combattants sont déterminés à tout donner pour ce choc explosif très attendu en Arabie saoudite.







Source : Source : https://www.jotaay.net/Boxe-explosif-tres-attendu-...

Accueil Envoyer à un ami Partager