Boy Niang terrassé par Ndèye Diouf

Boy Niang n’est plus un cœur à prendre. Le fils de De Gaulle s’est marié hier dimanche à Tivaouane. L’heureuse élue s’appelle Ndèye Marie Diouf. L’union a été scellée dans la ville sainte en présence des parents de la fille, mais aussi de quatre chérifs de la confrérie khadriya, du fils du Khalife général des Tidianes et du fils du Khalife de Cheikh Yérim Ndoumbane.



De Gaulle, le père de Boy Niang tout comme Bourhane Wade et son entraîneur, ont représenté le récent tombeur de Sa Thiès. Heureux ménage à Boy Niang.













Les Echos