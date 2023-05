Bracelet électronique: Dr Babacar Niang obtient gain de cause

Dans l’affaire Dr Babacar Niang, la chambre d’accusation a débouté le procureur qui avait interjeté appel contre la non mise sous bracelet électronique du médecin. Le professeur de la clinique de Suma Assistance peut gérer tranquillement ses affaires sans mettre de bracelet électronique.



En effet, explique-t-on dans LeTémoin, le patron de Suma Assistance, qui avait été placé sous contrôle judiciaire, avait refusé le port du bracelet électronique. Ce que le juge d’instruction lui a concédé. Mais le parquet avait saisi la chambre d’accusation contre cette décision. «La Chambre d’Accusation saisie de l’appel du parquet contre la décision du Doyen en date du 28 Mars de refus du port du bracelet électronique par le Dr Babacar Niang de Suma vient de confirmer l’ordonnance du juge», a annoncé Me Khoureychi Bâ, avocat de Dr Niang.

