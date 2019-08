Bradage de la bande des filaos de Guédiawaye: le Forum civil demande un audit La bande des filaos de Guédiawaye est sur le point de disparaître. Une bonne partie de ces terres a laissé place à des maisons ou d’autres installations jugées illégales, selon le Forum civil. Pour Michel Mendy, représentant de cette organisation, l’espace est occupé par des personnes qui n’y ont pas droit. « Nous demander à l’Etat de procéder à un audit, pour mettre fin à cette occupation illégale en sanctionnant les non ayant-droits et en reboisant cette bande des filaos », a-t-il, en effet, déclaré sur la RFM.

