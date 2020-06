Bradage du littoral : Mamadou Lamine Diallo égratigne Abdoulaye Daouda Diallo

L’affaire sur le bradage autour du littoral commence à susciter des réactions. Le député Mamadou Lamine Diallo, dans sa question économique de la semaine, s’est prononcé sur ce sujet pour accuser le ministre des finances, d’être la principale responsable. «Petit à petit, le domaine public maritime de Dakar est cédé à des privés.



Au départ, l’Etat permettait à des privés d’occuper de manière précaire et révocable le domaine public maritime sans entraver l’accès des populations à la mer, ressource naturelle selon l’article 25 de la Constitution. Le constat est fait. Ce qui était exceptionnel est devenu dangereusement «normal» à la Corniche Ouest de Dakar.



Le Domaine public maritime a été déclassé à certains endroits par décret du Président de la République et des baux de l’Etat donnés à des privés. Des citoyens sénégalais se sont toujours élevés contre la privatisation du domaine public maritime, rien n’y fait. Comme une force alimentée par un désir prédateur croissant, la distribution du Dpm par le ministère des finances continue de plus belle. Mais là le sommet est atteint, un vrai pic pour ainsi dire», a pointé du doigt le leader du mouvement «Tekki».

