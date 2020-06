Bradage foncier, Tall Ngol Ngol enfonce le clou: " les auteurs sont les pères de futurs agresseurs, bandits et même des « Deums ou sorciers anthropophages » Le moins que l’on puisse dire est que ce bradage foncier qui fait du bruit, irrite au plus haut point Tall Ngol Ngol. L’animateur de l’émission "Pencci Rewmi" de la 2S Tv, a enfoncé le clou tirant sur ses auteurs: "Ils sont pères de futurs agresseurs, bandits et même des « Deums ou sorciers anthropophages »". Suivez Leral.

Jeudi 18 Juin 2020

Toujours dans ses sermons aux allures de sensibilisations et critiques encensées de prêches, (khoutba) Tall Ngol Ngol est revenu sur le bradage foncier qui fait du bruit.

Dans cette vidéo reçue par Leral.net, il tire à boulets rouges sur ces criminels du foncier qui compromettent l’avenir de milliers de jeunes Sénégalais…



Mais le plus dur dans son verbe ou style est qu’il traite même les fils de ces auteurs de « Deums-sorciers cannibales » et explique pourquoi…



Bradeurs fonciers, bouchez-vous les oreilles, car à coup sûr, vous n’allez pas aimer son speech !



