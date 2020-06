Bradage foncier au Sénégal, Serigne Modou Bousso Dieng fusille Madiambal, dézingue Cheikh Yerim, Charge Le Président Macky Sall et avertit Serigne Bass. Rédigé par leral.net le Mardi 16 Juin 2020 à 16:04 | | 0 commentaire(s)| Président de la confédération internationales des familles religieuses (CIFARE) et Président du parti de l'Union des Groupes Patriotiques ( UGP), Serigne Modou Bousso Dieng se distingue par ses prises de positions défensives à toutes les questions qui touchent les foyers religieux en général et Touba en particulier.

Dans cette émission de Leral TV, Jokko, le jeune Marabout n'a pas du tout était tendre avec les journalistes Madiambal Diagne et Cheikh Yerim Seck qui ont fait la chronique de ce week-end. Le Président Macky Sall a aussi reçu sa part des missiles avec des révélations fracassantes.

Face à Elhadji Fallou Khouma, Le Marabout politicien a fustigé la communication de la crise de la pandémie de la Covid-19 qu'il juge gênante . On a pas tout le temps besoin qu'on parle de cas déclarés ainsi de suite, les Sénégalais ont juste besoin qu'on leur dise le nombre de malades sous traitement , a t-il déclaré . Poursuivant sa logique, il a décrié la gestion de la pandémie par Le Président Macky Sall qui au lieu ,dit-il de confier l'achat et la distribution des denrées alimentaires à la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, a préféré choisir son beau frère Mansour Faye qui selon lui a échoué sur toute la ligne.

À Touba, Le petit fils de Serigne Touba a regretté la stigmatisation dont la population a été victime à cause du Ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye.



Dans un autre registre, Serigne Modou a balayé d'un revers de main toutes les accusations portées à l'encontre de Serigne Bassirou Abdou Khadre ,porte parole de la confrérie mouride. Mieux, il déclare que Serigne Bass devait bénéficier d'un titre foncier sur le site Leclerc, toujours occupé par les militaires , après acquisition par achat mais c'est Le Président Macky Sall lui même qui a bloqué le dossier pour des raisons qu'il dit ignorer. Le Chef religieux se dit très déçu de l'attitude de certains journalistes qui ne font aucunes investigations pour apporter la vrai information. Je ne comprends pas pourquoi à chaque fois que Madiambal ou Yerim fait une sortie, les journalistes la reprennent sans vérification, a t-il déclaré . Terminant cet angle, il demande à Serigne Bass Abdou Khadre de se méfier de l'homme politique Macky Sall.



Dans le dossier judiciaire compromettant la famille FARES, Serigne Modou invite les gens à plus de retenues et d'éviter de confondre révélation et accusation. Il dira que Cheikh Yerim Seck n'a fait aucune révélation, il a juste accusé la famille FARES sans pour autant montrer au Sénégalais les preuves dont il dit détenir. Parlant de la visite du DG de Batiplus, filiale du groupe Farès, Christian Chabel Samra à Touba, le guide religieux trouve tout à fait normal car Touba est un lieu saint qui accueille tout le monde même ceux qui ne sont pas des croyants. il dira que Le Président Macky Sall est accusé d'avoir détourné des centaines de milliards,et pourtant il continue d'aller à Touba.

