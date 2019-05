Braquage : 6 personnes lourdement armées attaquent le garage de Touba, un blessé grave Une nouvelle attaque à main armée a eu lieu hier au garage de Touba. Six personnes lourdement armées et encagoulées ont attaqué une boutique de téléphones portables et un point Wari, rapporte la RFM.

Un chauffeur de taxi qui a s’est opposé aux malfaiteurs, a reçu un violent coup de machette et a été gravement blessé. Il a été transporté à l’hôpital, selon la même source.



Les malfrats ont emporté un coffre-fort, des cartes de crédit et plusieurs matériels importants. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.

