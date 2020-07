Braquage Allées du Centenaire: Un policier radié menait l'attaque La lumière a jailli aux Allées du Centenaire qui avaient été le théâtre d'un spectacle digne des séries américaines. L'auteur du braquage n'était autre qu'un ancien policier.

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juillet 2020 à 07:20 | | 0 commentaire(s)|

Le braqueur ne ferait pas certainement la fierté de ses anciens collègues lors des enquêtes. Lui-même était un ancien flic qui avait été radié de la police, après une première arrestation pour vol et extorsion de fonds, par la Section des Recherches.



Pour rappel, un gang de plusieurs personnes avaient fait un braquage en pleine journée aux Allées du Centenaire, emportant au moins 96 millions de francs CFA.



Six (6) d'entre eux sont présentement en garde-à-vue à la Division des investigations criminelles (Dic).



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos