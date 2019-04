Braquage à Kaolack : Des malfaiteurs dévalisent un salon de coiffure et un magasin Des malfaiteurs ont cambriolé un salon de coiffure et deux magasins à Kaolack. A en croire, la coiffeuse Binta Barry, les voleurs ont emporté sa télévision, ses 20 paquets de greffage "Yaki" et les perruques de cheveux naturels de ses clientes. Quant au propriétaire d'un des magasins, Pathé Willane, il a confié que les mis en cause ont emporté ses ampoules, serrures, un sachet contenant des factures...Plus chanceux, la troisième victime a déclaré que les malfaiteurs ont défoncé la porte de son magasin sans rien emporter.

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Avril 2019 à 13:05 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos