Braquage à Koumpentoum : Un individu toujours recherché Sept (7) personnes suspectées d’avoir perpétré le braquage de la Poste de Koumpentoum et tué le commandant de brigade de la gendarmerie de la localité, ont été arrêtées et placées en garde à vue à la brigade de gendarmerie du département. Mais, il reste un 8ème larron toujours activement recherché par les forces de l’ordre, selon Les Echos. Mais l’homme qui est déjà identifié, pourrait bientôt tomber selon des sources du journal.

