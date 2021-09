Braquage à Velingara

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Septembre 2021 à 10:38 | | 0 commentaire(s)|

Deux hommes ont braqué Malang Mané, un menuisier métallique sur l’axe Biarou-Bonconto, alors qu’il rentrait chez lui. Il n’a pas opposé de résistance aux malfaiteurs qui l’ont dépouillé de 45 mille FCfa et de ses deux téléphones portables, selon une source de Dakaractu.



Il faut rappeler que le village de Biarou se situe sur la route nationale N°6 où se tiennent des marchés hebdomadaires, tandis que Bonconto est à une quinzaine de km à l’Est de la RN 6. Ces deux villages sont distants d’une quinzaine de kilomètres. À cause du mauvais état de la route, les deux malfrats n’ont pas emporté la moto.













L'As

