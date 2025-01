Braquage à l'hôtel Riu Baobab : Le cerveau de la bande identifié, un repris de justice

L'enquête ouverte suite au braquage perpétré à l'hôtel Riu Baobab de Pointe de Sarène, délesté le week-end dernier de plus de 12 millions de francs Cfa, avance à grands pas.



"L'Observateur", qui donne l'information, révèle que les enquêteurs sont sur la piste «d'un redoutable caïd, au passé pénal très chargé». Ce repris de justice a été identifié comme le cerveau de la bande de délinquants au cœur de cette affaire, lit-on dans "Seneweb".



«i[Le malfaiteur et sa bande, spécialisés en cambriolage avec un arsenal sophistiqué, ont fini d'installer la psychose et la peur dans la Petite côte et environs. [Pire], le jeune homme, en dépit de ses multiples arrestations sanctionnées par de lourdes peines d'emprisonnement que les tribunaux de Mbour et de Thiès lui ont infligées, est loin d'abandonner son activité favorite, qu'est le vol avec effraction]i», glisse la même source.



Le célèbre malfaiteur et son gang, tous récemment élargis de prison, ne se limitent pas à s'attaquer à des institutions financières, d'après le journal : « Ils s'illustrent également dans le vol de bétail et le trafic international de drogue ».