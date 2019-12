Braquage de l’agence Wafa Cash de Nord Foire : les militaires Lamine Sagna et Abdoulaye Dia en correctionnelle Les deux militaires, Lamine Sagna et Abdoulaye Dia, qui avaient braqué l’agence Wafa Cash de Nord Foire, le 27 mars dernier, vont comparaître prochainement devant la Chambre criminelle de Dakar pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis avec violence et usage d'armes, coups et blessures volontaires, rapporte Libération

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2019 à 07:52 | | 0 commentaire(s)|

Le Doyen des juges a, en effet, pris la semaine dernière, une ordonnance de mise en accusation et de renvoi contre eux. Les deux soldats avaient emporté 977 429 Fcfa, avant de jeter l’argent, poursuivis par la foule. Dia avait expliqué qu’il devait baptiser son fils et avait demandé à Diédhiou de l’accompagner pour commettre ce forfait. Il avait volé l’arme qu’il utilisait à son service.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos