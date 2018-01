Braquage de la BCEAO : Gbagbo condamné à 20 ans de prison

L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et trois de ses ex-ministres, dont son ancien Premier ministre Gilbert Aké N'Gbo, ont été condamnés jeudi à 20 ans de prison et 329 milliards FCFA d’amende. Si on en croit Jeune Afrique, les deux accusés présents, Gilbert Aké N’Gbo (ex-Premier ministre) et Désiré Dallo (ex-ministre de l’Économie et des Finances), ont toujours nié leur implication cette l’affaire, qui a eu lieu entre décembre 2010 et avril 2011, dans la foulée de la crise post-électorale ivoirienne.